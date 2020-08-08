TƏBİB: Большинство погибших медработников - это сотрудники скорой помощи

"Мы чтим память медработников, умерших от коронавируса".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что среди них было очень мало медработников коронавирусных больниц: "Наибольшее число смертельных случаев отмечено среди врачей, работающих в центрах скорой медицинской помощи и выезжающих на вызовы. Мы не делаем различий между пациентами. В связи с тем, что врачи много контактируют с больными, на них ложится большая вирусная нагрузка. Мы заметили также, что врачи тяжелее переносят заболевание".