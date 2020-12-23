Памяти Фазиля Курбанова

Как часто мы слышим, что незаменимых людей не бывает. Но академик Фазиль Курбанов - представитель той редчайшей когорты лиц, заменить которых после ухода из жизни будет невозможно. И дело тут далеко не только в его профессионализме, как врача и педагога. Фазиль Самедович - человек широчайшей души, которой он без устали делился не только с близкими и друзьями, но и с теми незнакомыми людьми, кто обращался к нему за советом. А скольким людям он спас жизнь!

Все, кто хотя бы на мгновение соприкасались с Фазилем Курбановым, не могли не прочувствовать его человечности. Он был выдающимся (давайте не бояться произнесения этого определения) Человеком, не знавшего слова "равнодушие". Это - Личность, которая, несмотря ни на какие катаклизмы, на йоту не изменила своим принципам.

Таким мы его и запомним. Также, как не забудем его искреннюю улыбку и рассказанные им завораживающие истории из жизни, которыми он делился!

Allah rəhəmet eləsin!

Фуад Мурадов

председатель Госкомитета по работе с диаспорой