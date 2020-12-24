Русские в Азербайджане: история и традиции молокан

"Всемогущий и вечный Боже, сотворивший из ничего мир, силою своею держащий его в пространстве и повелевший возделывать землю для существования рода человеческого! Усердно прибегаем к милосердию Твоему: благослови милостивым Твоим оком все посеянные и насажденные на полях сих и огородах (виноградниках) семена..."

Такими словами начинают свою молитву Старейшины молоканской деревни Ивановка в Азербайджане, чтобы урожай был в изобилии и чтобы Господь защитил их от бедствий.

Молитва отличается от православных молитв. Да и вообще они другие - молокане. Они русские, но другие. Но давайте обо всем по - порядку.

Об этом пишет автор Алеко Т на Zen.Yandex. Day.Az представляет вниманию читателей его статью:

Происхождение молоканства обычно связывают с деятельностью крестьянина Семена Уклеина, жившего во второй половине XVIII века в Тамбовской губер­нии. В 1765 году Тамбовская Духовная Консистория в своем донесении Св. Синоду в первый раз назвала "Молоканством" учение Уклеина. Кто основал молоканство на самом деле и когда это произошло - достоверно неизвестно. Само название "молокане" скорее всего придумали православные, поскольку, по одной из версий, молокане пили молоко в постные дни, когда приём "скоромной пищи" запрещён православными канонами. Некоторые связывают название "молокане" с рекой Молочной в Мелитопольском уезде, куда ссылали молокан. Имеет некоторое распространение версия, связанная с предпочтением есть молочную пищу в армии (или в тюрьмах), поскольку эта пища не могла быть приготовлена с использованием свинины, которую молокане не едят. Сами молокане предпочитают ссылаться на упомянутую в Библии метафору о слове Божием, как о "духовном молоке".

В самом начале и молокане, и духоборы, как "духовные христиане", были единым религиозным течением. Одним из основателей Духовного Христианства был некто Илларион Побирохин.Так вот, упомянутый выше Семён Уклеин знакомится с Побирохиным, берёт в жены его дочь и переходит из Православия в Духовное христианство. Спустя некоторое время Семён Уклеин пересматривает и переосмысливает взгляды Побирохина и начинает развивать новое направление (которое скорее всего уже существовало) в духовном христианстве - Молоканство.

Так что же особенного в молоканстве? Молокане, так же как и христоверы и духоборы - это секта, фактически протестанты, которых, принято называть представителями "старых русских сект", чтобы отличать их от групп протестантов, получивших распространение в более позднее время. Молоканское толкование текстов Библии отличается от принятого в православии и носит символический и даже аллегорический характер. При этом единственным источником знаний и, одновременно, единственным атрибутом богослужения является исключительно священное писание. Молокане признают поклонение Богу только "в Духе и истине". Молокане не признают внешних атрибутов религии. Они считают ненужным возведение храмов и церквей,не признают видимых икон и креста. Службы совершаются в молельных домах. Отказываются от почитания святых, не совершают крестного знамения и не носят нательного креста. Считают греховным употребление в пищу свинины и спиртного, отвергают курение табака и употребление наркотиков.

Молокане. Начало ХХ в.

Одним словом, отнесли молоканскую веру к "самым вредным ересям" в Российской Империи и стали подвергать всяческим гонениям. В результате, скрываясь от преследований, молокане устремились на окраины Империи и за ее пределы. Часть из них переселялась насильно. Появились молокане и в Азербайджане. По сведениям из "Актов собранных Кавказской Археографической комиссией"

(архива Государственного Управления Наместника Кавказского, том X), молокане селились в населенных пунктах Каспийской области; Карабахской провинции, на урочище Кызыл-Кишлака; урочища Алты-Агач; в Ширванском уезде в селе Хильмилли, Топчу и Чухур-Юрт; станции Маразы Кобринского участка; Мугани, урочища Джабаны Кущинского участка, Шемахинской губернии.

Семья Шевердяевых. Чухур Юрт. 1905г. Фото из семейного архива В. В. Шевердяева

С тех пор и по сей день, почти 200 лет, существуют в Азербайджане, в Шемахинском, Гедабекском, Кубинском, Исмаиллинском районах молоканские села: Алтыагач, Колюбакино и Владимировка, Новосаратовка и Новоивановка, Маразы и Астраханка, Чухурюрд и, конечно же, знаменитая Ивановка!

Ивановка - старейшее и крупнейшее из молоканских сел на территории Азербайджана. Расположена в Исмаиллинском районе. Вероятно природная крестьянская смекалка, а может Божий промысел подсказали Ивану Першину, русскому крестьянину-переселенцу, разбить лагерь, а затем и обустроить небольшое поселение для одиннадцати семей молокан, следовавших за ним, именно в этом благодатном месте. Так в 1834 и появилось село, названное Ивановкой в честь его основателя.

Трудолюбие, упорство и терпение, свойственное молоканам, в сочетании с благодатным климатом и природными условиями, стали приносить хорошие результаты. Деревня быстро разрасталась.

После установления Советской власти сюда по делам службы да и просто по желанию стали переезжать из соседних деревень и районов

азербайджанцы, лезгины, представители других национальностей. Однако, основу все же, составляли молокане, привыкшие жить общиной.

Именно привычка жить общиной и определила воодушевление, с которым молокане восприняли идеи коллективизации, в результате чего в 1936 году все население Ивановки вступило в колхоз. Первым председателем стал Иван Уваров. Новоиспеченные колхозники Ивановки работали, а председатели очень часто сменяли друг друга -работа больно тяжелая! Так продолжалось до тех пор, пока в 1953 году селяне не избрали 27-ми летнего Николая Васильевича Никитина своим новым "старостой". Колхоз им. М. И. Калинина (так он назывался тогда) был не в лучшем состоянии - совсем недавно закончилась война. Никитин принял хозяйство и 40 лет оставался его бессменным руководителем. За эти годы колхоз стал миллионером. Прославился на всю страну.

Г.А.Алиев, Н.В.Никитин и механизаторы колхоза.

О Никитине писали все газеты, о нем снимали документальные фильмы. Он был удостоен звания Героя Социалистического труда, был избран в Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР. Колхоз буквально стал "визитной карточкой" Азербайджана. В 1994 году, после смерти Никитина, колхозу было присвоено его имя.

Сегодня Ивановка - единственный колхоз на всем постсоветском пространстве! Дело в том, что во время одной из своих последних встреч с жителями деревни, Гейдар Алиев,который руководил уже независимым Азербайджаном, заявил: поскольку их желание вести именно коллективное хозяйство лично ему вполне понятно и вообще не является крамольным, то оно будет поддержано руководством страны.Так и случилось.

Ивановка расположена в одном из живописнейших уголков Азербайджана!

Подсолнухи.Ивановка.

Молокане трудолюбивый народ. Они любят землю и умеют на ней работать.

Виноградники Ивановки.

Вековые знания о том как возделывать землю чтобы получать достойный урожай передаются из поколения в поколение.

Колхоз им.Никитина производит самую разнообразную продукцию.

В Баку, в нескольких фирменных продуктовых магазинах "Ивановка" нет отбоя от покупателей, желающих приобрести великолепные молочные продукты, овощи, хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, различного рода консервы, вино. "Ивановка"- это бренд!

Вино "Ивановка".

Жители села (около 3000 человек) живут спокойной, размеренной жизнью: работают, отдыхают, женятся, растят детей, молятся в молельном доме, отмечают праздники.

Уборка урожая в Ивановке.

Колхозная ферма.

Воскресное богослужение.

Ивановка зимой.

Ивановка. 9 мая.

Не могу не рассказать о знаменитом молоканине, великом спортсмене - Анатолии Банишевском.

Анатолий Банишевский.

Один из лучших центральных нападающих советского футбола второй половины 60-х - начала 70-х годов, заслуженный мастер спорта СССР, Анатолий Андреевич Банишевский - молоканин, родился в Баку в 1946 году. Нападающий сборной СССР в 1965-1968 и в 1971-1972. За 50 игр в составе сборной забил 19 голов. Серебряный призер чемпионата Европы-72, полуфиналист чемпионата мира 1966 г. "Наш Баня!" называли его болельщики.

Анатолий Банишевский.

Он рано ушел из жизни. В 51 год. Теперь в его родном клубе "Нефтчи" играет внук - Али Банишевский.

Али Банишевский.

О молоканах Азербайджана, об Ивановке можно говорить долго! Об их очень интересной, своеобразной кухне: знаменитой молоканской лапше, особых пирогах - "чинёнках", рулетах. О знаменитом молоканском хлебе, в котором вместо дрожжей используется хмель, о кулаге и затирухе.

Ивановские чинёнки

Об удивительной природе Исмаиллы, о фантастической красоты озере Гаранохур, что на территории Шахдагского национального парка. Высоко в горах, на высоте 1500 метров над уровнем моря прячется это чудо.

Горное озеро Гаранохур.

О потрясающем молоканском пении, которое рождается из причудливого соединения русского народного пения и библейских псалмов.Это пение не записывается и передается поколениями из уст в уста. Таких псалмов тысячи. Они удивительные. Просто рекомендую: поищите и послушайте!

Вместо долгого рассказа я решил разместить еще несколько фотографий из Ивановки. Просто Лица. Прекрасные лица азербайджанских русских.

Ивановка живет своей жизнью, а колхоз им. Никитина продолжает успешно функционировать - нынешний президент Республики тоже не возражает против такой формы хозяйствования и всячески поддерживает знаменитую деревню.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Ивановке.

Жители Ивановки, молокане - очень радушный и приветливый народ.

И если кто-то вдруг захочет попасть в СССР, ему не понадобится машина времени, достаточно поехать в Ивановку!

В начале статьи я привел первые слова молитвы об урожае молокан деревни Ивановка, что в Исмаиллинском районе Азербайджана.

А вот так эта молитва заканчивается:

"Мы просим Всемогущего Бога, единственного владельца мира, защитить нашу страну, наше государство и наш народ! Пусть наши благословения будут в изобилии, а здоровье будет крепким!"

Аминь!