Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 15 случаям возникновения пожаров и 3 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

За минувшие сутки соответствующими силами МЧС были спасены 3 человека, в том числе один ребенок.