Некоторые владельцы ЖСК не допускают деятельности в жилых домах кабельных операторов с лицензией

Day.Az представляет интервью Trend с председателем Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Исметом Саттаровым:

- Какова сейчас общая ситуация в связи с азербайджанскими телеканалами? Хотелось бы узнать ваше мнение о качестве программ и вещания в целом.

- В настоящее время наблюдаются положительные тенденции. С 28 января большинство азербайджанских телеканалов, среди которых AZTV, İdman TV, Mədəniyyət TV, İTV, ATV, Xəzər TV, Space TV, Real TV и ARB Günəş, транслируются со спутника в формате HD. Раньше это были четыре телеканала - CBC, CBC Sport, ARB 24 и ARB. Таким образом в SD-формате со спутника вещают лишь два телеканала - Muz TV и Dünya TV. Большинство телезрителей в стране сейчас смотрит телевидение в более качественном формате. Считаю, что небольшое количество жалоб, которые поступали при переходе на формат HD, является показателем успешного перехода.

Также отрадно, что в последнее время различные телеканалы создают новые студии, которые отвечают международным стандартам. В то же время пока остаются финансовые проблемы у частных телеканалов, а проблему нехватки кадров можно отнести ко всем телеканалам.

- Одной из причин недовольства телезрителей является реклама на телеканалах. Люди часто жалуются на большую продолжительность рекламы. Соблюдают ли телеканалы правила рекламы?

- В настоящее время ситуация с соблюдением правил рекламы, можно сказать, удовлетворительная. Раньше телеканалы превышали лимиты рекламы. Согласно законодательству, максимальный предел рекламного блока в час составляет 12 минут, а с учетом сложной финансовой ситуации в 2015 году лимит для вещателей был увеличен до 15 минут. Однако каналы не соблюдали и этот лимит, и продолжительность рекламных блоков достигала 17-18 минут, а порой и 21 минуты.

С 2020 года мы начали снижать эти лимиты, предупредили телеканалы, и даже оштрафовали некоторые из них. Сегодня соблюдается 12-минутный лимит. В редких случаях наблюдается превышение лимита, в основном по техническим причинам.

- Какова ситуация со спонсорской рекламой в программах?

- Данный вопрос, конечно, тоже контролируется. Как я и упомянул, раньше лимиты значительно превышались. Порой в одной программе спонсорская реклама длилась 11 минут. Сегодня лимит спонсорской рекламы составляет до 3 минут в час.

- Хотелось бы затронуть вопрос незаконного кабельного вещания. Известно, в частности, о фактах незаконного кабельного вещания в многоэтажных жилых домах. Какие меры принимает НСТР в данном направлении?

- Деятельность кабельного телевидения (операторов кабельного телевидения) без лицензии является незаконной. В Азербайджане по лицензии НСТР действует более 50 операторов вещания. Незаконно действующим операторам рекомендовал бы получить лицензию, что является очень простой процедурой. В дальнейшем против подобной деятельности будут приниматься серьезные меры. К нам поступают обращения в связи с незаконным кабельным вещанием. С вступлением в силу закона "О медиа" появится возможность более активно бороться с данной проблемой.

- Как можно определить на законных ли основаниях функционирует оператор кабельного телевидения?

- Граждане могут ознакомиться со списком законно действующих кабельных или İPTV-операторов на сайте НСТР в разделе "Операторы вещания". В некоторых новопостроенных жилых домах действуют незаконные кабельные или İPTV-операторы, связанные с ЖСК (жилищно-строительный кооператив), и владельцы ЖСК не допускают в этих зданиях деятельность операторов с лицензией, что вызывает недовольство жильцов. С вступлением в силу нового закона и проведением Советом соответствующей деятельности в этом направлении подобных явлений больше не будет.

- Давно является предметом обсуждений создание в Азербайджане общереспубликанского детского телеканала...

- Да, это так. В настоящее время в Азербайджане действует детский канал ARB Günəş, однако у него ограниченные возможности, и это не позволяет полностью обеспечить потребности общества в данной сфере. К сожалению, компании не проявляют интерес к этому направлению, так как доходы в данном случае несопоставимы с расходами. Надеемся, что и этот вопрос найдет свое решение.

- Недавно был объявлен конкурс в связи с открытием образовательного и научно-просветительского общереспубликанского телеканала, однако он был отменен из-за неудовлетворительных технических возможностей участников. Планируется ли снова проведение подобного конкурса?

- Возможно, подобный конкурс будет объявлен повторно. Конкурсная комиссия, изучив возможности участников, пришла к выводу, что ни у одного из них нет необходимого потенциала для открытия такого телеканала. Надеемся, что со временем такой телеканал у нас появится.

- Сегодня увеличивается количество интернет-каналов. Поступают ли от них обращения для подключения к вещанию в кабельных или IPTV-пакетах?

- Обращения поступают, однако вопрос в том, что в настоящее время в законодательстве есть пробелы в связи с этим, так как в период утверждения закона "О телерадиовещании" еще не было интернет-телевидения.

Этот вопрос нашел отражение в законе "О медиа". С вступлением закона в силу интернет-каналы смогут получить лицензию и вещать в пакетах операторов кабельного и IPTV. У интернет-каналов должен быть интересный контент, чтобы оператор кабельного или IPTV также был заинтересован в их трансляции.