Садхгуру в Баку на мероприятии, посвященном глобальному движению Save Soil

Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное глобальному движению "Спасём Почву" (Save Soil), инициированному индийским гуру йоги и сторонником духовности Садхгуру (Джагги Васудев), который находится с визитом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, выступая на мероприятии, сказал, что движение "Спасем почву", глобальное движение Садхгуру, которое представляет культурные ценности Индии.

По его словам, Индия привержена принятию мер, направленных на то, чтобы сделать Землю более устойчивой.

"Я надеюсь что визит Садхгуру в Баку поспособствует понимаю такой глобальной проблемы, а также укреплению дружеских отношений народов Азербайджана и Индии", - сказал посол.

Посол выразил надежду, что людям придет убеждение о необходимости принятия совместных мер по спасению нашей земли.

Сам Садхгуру провел гостям лекцию и рассказал о своей инициативе по объединению людей со всего мира для защиты окружающей среды, и о поддержки лидеров всех стран в разработке национальной политики и действий, направленных на увеличение содержания органических веществ в обрабатываемой почве.