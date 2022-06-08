https://news.day.az/society/1468943.html FIA начала проверку бакинской трассы «Формулы-1»
FIA начала проверку бакинской трассы «Формулы-1»
Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года. Уже начата проверка Международной автомобильной федерацией (FIA) гоночной трассы в соответствии с самыми современными техническими стандартами безопасности.
Об этом Day.Az сообщили в среду в Baku City Circuit.
9 июня бакинская трасса будет полностью готова к соревнованиям.
Протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч.
Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.
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