В Шуше состоится официальное открытие Года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023".

Как сообщает в четверг Day.Az, мероприятие планируется провести в марте этого года.

Организаторами мероприятия являются министерство культуры, министерство иностранных дел, специальное представительство Президента Азербайджана в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.

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