https://news.day.az/society/1536577.html Состоится официальное открытие Года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023"
Состоится официальное открытие Года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023"
В Шуше состоится официальное открытие Года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023".
Как сообщает в четверг Day.Az, мероприятие планируется провести в марте этого года.
Организаторами мероприятия являются министерство культуры, министерство иностранных дел, специальное представительство Президента Азербайджана в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.
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