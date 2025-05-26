Сборная Азербайджана на сборах с США в Губе

Наша национальная сборная по греко-римской борьбе начала очередной тренировочный сбор.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда, завершившая тренировочный сбор во Владикавказе, после нескольких дней перерыва отправилась в Губу. Сбоная Азербайджана проведет тренировочный сбор в северном регионе совместно со сборной США. Подготовительный процесс, начавшийся сегодня, продлится до шестого июня.

Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренеров Гасана Алиева и Кямрана Мамедова в сборах принимают участие следующие спортсмены: Эльдениз Азизли, Эльмир Алиев, Рашад Мамедов (все 55 кг), Нихат Мамедли, Нихад Гулузаде, Илькин Гурбанов, Гусейн Гарибов (все 60 кг), Мурад Мамедов, Зия Бабашов, Фарид Бахышлы (все 63 кг), Хасрат Джафаров, Фарид Халилов, Магомед Шюкюрзаде (все 67 кг), Ульву Ганизаде, Руслан Нуруллаев (оба 72 кг), Санан Сулейманов, Хасай Гасанлы (оба 77 кг), Гурбан Гурбанов, Тунджай Везирзаде (оба 82 кг), Ислам Аббасов, Рафик Гусейнов (оба по 87 кг), Ариф Нифтуллаев, Мурад Ахмадиев, Магомед Ахмадиев (все 97 кг), Бека Канделаки и Сархан Мамедов (оба 130 кг).

Сборы в Губе являются подготовкой к последнему рейтинговому турниру года, который пройдет в Венгрии с 17 по 20 июля, а также к чемпионату мира в Хорватии (13 - 21 сентября).