Макрон попытался оправдаться после пощечины от жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перед выходом из самолета во Вьетнаме "просто дурачился" со своей женой Брижит, как они обычно это делают.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более", - сказал президент, общаясь с журналистами. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.

По словам Макрона, его удивило, что это видео "превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба, вокруг которой даже уже строят теории".

Макрон также упомянул видеозапись из поезда, в котором он вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ехал в Киев, где он "якобы убрал со стола сверток с наркотиком". Французский лидер заявил, что просто убрал салфетку и назвал "все эти интерпретации видеороликов несерьезными". "Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео", - сказал Макрон.

Ранее Макрон получил пощечину от жены перед мировыми СМИ.