Распоряжение об амнистии применено в отношении 8 осужденных в пенитенциарном учреждении №10

Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное Президентом Ильхамом Алиевым, применено в отношении 8 осужденных в пенитенциарном учреждении №10 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, 7 из них являются гражданами Азербайджана, 1 - Грузии.

Напомним, что согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину, а также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.