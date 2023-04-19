Азербайджанские сейсмологи отправят в AFAD результаты исследований в зоне землетрясения в Турции

Республиканский центр сейсмологической службы при Академии наук Азербайджана направит в Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) результаты своих исследований в зоне землетрясения в Турции.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы, член-корреспондент Академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

"Мы провели сейсмоисследования в зоне землетрясения, в том числе в местности Пазарджик в Кахраманмараше, где произошло больше всего разрушений и представим их результаты в AFAD", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.