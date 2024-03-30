В Баку на Площади фонтанов предотвращена незаконная стройка объекта - ФОТО
В ходе мониторинга, проведенного в порядке градостроительного надзора Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, согласно поступившему вчера запросу о незаконном строительстве нежилого объекта на пересечении улиц Нигяр Рафибейли и Ахмеда Джавада (Площадь фонтанов) Сабаильского района города Баку, был подтвержден факт самовольного строительства на указанной территории.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в комитете.
"Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку и соответствующими структурами вчера вечером было предотвращено и обеспечен надлежащий снос самовольного строительства, поскольку работы, проводимые по указанному адресу, не имели соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении комитета.
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