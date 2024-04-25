Граждане Азербайджана смогут совершать поездки в Лачин на личном автомобиле

В рамках программы "Великое возвращение", расширяются направления поездок граждан Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на совместное заявление министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Таким образом, с 27 апреля 2024 года граждане смогут на личных легковых автомобилях наряду с поездкой в город Шуша и поселок Суговушан посетить и город Лачин.

"Граждане смогут получить разрешение на поездку посредством портала www.yolumuzqarabaga.az, начиная с 26 апреля. Срок действия оформленных разрешений - 2 дня. Поездка в город Лачин будет возможна по маршруту Джебраил-Зангилан-Губадлы-Лачин, в том числе через пункт пропуска Алханлы Физулинского района, проходящего через "Zəfər Yolu" и поселок Горадиз.

Разрешение на поездку на частных легковых автомобилях могут получить максимум 9 человек (включая водителя). Под частными легковыми автомобилями понимаются транспортные средства, имеющие государственный автомобильный регистрационный знак Азербайджанской Республики, соответствующие категории B. Лица, управляющие частными легковыми автомобилями, должны ознакомиться с правилами поездки через портал www.yolumuzgarabaga.az, информацией о минной безопасности, а также проинформировать об этом лиц, совершающих поездку.

Для соблюдения минной безопасности после въезда на освобожденные от оккупации территории и прохождения соответствующего досмотра они не должны выезжать за пределы маршрута, быть внимательными на перекрестках и соблюдать правила на протяжении всей поездки.

Перед поездкой граждане могут посредством портала забронировать номера в гостиницах и других пунктах размещения", - говорится в совместном заявлении ведомств.

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