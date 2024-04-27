https://news.day.az/society/1655791.html В бакинском метро скончалась женщина
В бакинском метро скончалась женщина
В переходе станции метро "Мемар Аджеми" женщина около 65 лет скончалась от приступа эпилепсии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он добавил, что прибывшая на место бригада скорой помощи подтвердила факт смерти.
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