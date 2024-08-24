В Баку закроют дороги еще на одном центральном проспекте

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формула-1" 2024 года на некоторых улицах и проспектах столицы продолжаются монтажные работы. Так, с 23:59 24 августа будет ограничен проезд транспорта с проспекта Азадлыг на проспект Нефтяников.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Операционную компанию "Бакинское городское кольцо".

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формула-1" пройдет 13-15 сентября 2024 года.

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