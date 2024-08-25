На этом проспекте Баку создается специальная полоса движения

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создает специальную полосу движения на Тбилисском проспекте.

Как сообщили Day.Az в агентстве, вдоль дороги проводятся разметка в соответствии с требованиями автобусных полос и устанавливаются соответствующие дорожные знаки.

Отметим, что на различных участках Тбилисского проспекта в течение дня перевозят пассажиров по 6-10 регулярным маршрутам 80-150 автобусов.

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