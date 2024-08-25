https://news.day.az/society/1684079.html На этом проспекте Баку создается специальная полоса движения - ФОТО
На этом проспекте Баку создается специальная полоса движения - ФОТО
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создает специальную полосу движения на Тбилисском проспекте.
Как сообщили Day.Az в агентстве, вдоль дороги проводятся разметка в соответствии с требованиями автобусных полос и устанавливаются соответствующие дорожные знаки.
Отметим, что на различных участках Тбилисского проспекта в течение дня перевозят пассажиров по 6-10 регулярным маршрутам 80-150 автобусов.
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