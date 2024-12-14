Продлится ли снег до завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, днем усилится. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2 ° тепла, днем 4-8 ° тепла.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем 4-8° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорьях 17-22° мороза, днем 5-10 ° мороза.