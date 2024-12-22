https://news.day.az/society/1717352.html

Какой будет погода в первый рабочий день недели?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 9-11° тепла.