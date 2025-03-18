В Азербайджане произошло землетрясение

В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:48 по местному времени в 19 км к северу от Лянкяранской станции в одноименном районе. Очаг природного явления залегал на глубине 37 км.

Землетрясение не ощущалось.