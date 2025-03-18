https://news.day.az/society/1738004.html В Азербайджане произошло землетрясение В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:48 по местному времени в 19 км к северу от Лянкяранской станции в одноименном районе. Очаг природного явления залегал на глубине 37 км.
Землетрясение не ощущалось.
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