В рамках V заседания министров здравоохранения ОТГ состоялись встречи с официальными лицами стран-членов и наблюдателей

В рамках V заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с министрами стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между нашими странами развиваются динамично. В этом вопросе было отмечено исключительное внимание и поддержка Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил благодарность сотрудникам Министерства здравоохранения и других государственных органов Казахстана, а также всем гражданам братской страны, оказавшим своевременную помощь пострадавшим в результате произошедшего 25 декабря прошлого года крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи Актау и выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Баку-Грозный.

Было доведено до внимания, что, помимо двустороннего развития отношений между нашими странами, продолжается успешное взаимодействие на международных площадках. Министр здравоохранения Азербайджана выразил благодарность за поддержку Казахстаном инициатив, выдвинутых нашей страной в рамках ОТГ.

Затем состоялась встреча с помощником Президента Республики Казахстан Тамарой Дуйсеновой. Во время встречи было подчеркнуто, что в последние годы отношения между странами ОТГ в различных сферах, в том числе в сфере здравоохранения, динамично развиваются.

В рамках мероприятия министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел ряд двусторонних встреч.

На встрече с министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой были обсуждены вопросы аккредитации медицинских организаций, оказания экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, нынешнее состояние сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также потенциальные перспективы развития.

Также состоялась встреча Теймура Мусаева с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге. В ходе встречи стороны положительно оценили эффективное сотрудничество Азербайджана с ВОЗ.