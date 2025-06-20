Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 21 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным, к вечеру усилится.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но после полудня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди и грозы, в отдельных местах интенсивные, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных территориях слабый туман. Западный ветер днем усилится в отдельных местах.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.