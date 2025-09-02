Прогноз погоды на среду

Обнародован прогноз погоды на 3 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла, днем - 31-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 754 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных местностях прогнозируются небольшие кратковременные дожди с грозами и град, ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер - умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса тепла, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла.