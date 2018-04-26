Объявлены нерабочие дни в мае

Глава отдела министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана по связям с общественностью Эльман Бабаев назвал, какие дни в мае будут нерабочими.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по его словам, в соответствии со второй частью статьи 105 Трудового кодекса, в мае в связи с Днем победы и Днем Республики два дня будут нерабочими.

"День победы - 9 Мая - приходится на среду. Этот день считается нерабочим днем. День Республики - 28 Мая - приходится на понедельник и также будет нерабочим днем, что создаст возможность для людей, имеющих пятидневный рабочий график, отдыхать три дня подряд", - сказал Бабаев.

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