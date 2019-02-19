«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО
В 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Челси" (2:0) и вышел в следующий раунд, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Команда Маурицио Сарри проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах, пропустив в этих трех встречах 12 мячей и ни разу не забив.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Также можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".
Челси - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
18 февраля, 22.30, "Стэмфорд Бридж"
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 - 31 Эррера, 0:2 - 45 Погба.
Челси - Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 71), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 58), Канте, Азар, Игуаин.
Манчестер Юнайтед - Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Мата (Перейра, 76), Рэшфорд (Мактомини, 90), Лукаку (Санчес, 73).
Предупреждения:
Матич (15), Янг (21), Рюдигер (60), Канте (65).
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