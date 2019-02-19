«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО

В 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Челси" (2:0) и вышел в следующий раунд, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Команда Маурицио Сарри проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах, пропустив в этих трех встречах 12 мячей и ни разу не забив.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Также можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Челси - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:2, 0:0)

Дата проведения

18 февраля, 22.30, "Стэмфорд Бридж"

превью матча текстовый онлайн статистика

Голы:

0:1 - 31 Эррера, 0:2 - 45 Погба.

Челси - Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 71), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 58), Канте, Азар, Игуаин.

Манчестер Юнайтед - Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Мата (Перейра, 76), Рэшфорд (Мактомини, 90), Лукаку (Санчес, 73).

Предупреждения:

Матич (15), Янг (21), Рюдигер (60), Канте (65).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

