Настроение после выступления очень хорошее, сказала в пятницу Trend азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, завоевавшая лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио, передает Day.Az.

"Думаю, что могла бы выступить и лучше, но в целом осталась довольна. Главное, чтобы мой тренер была довольна, и мне кажется это так", - сказала Агамирова.

Гимнастка подчеркнула, что Чемпионат мира - очень значимое для нее соревнование, где она приобрела огромный опыт.

"На свое последнее упражнение в программе - композицию с мячом выходила, уже не волнуясь. Все четыре предмета люблю, но легче всего мне удается мяч. Конечно, выступать дома куда ответственней, потому что публика смотрит, болеет и поддерживает, однако, все же, мне нравится выступать дома", - добавила Агамирова.

Гимнастка также поделилась своими планами после Чемпионата: "Наверное, буду отдыхать, но пока еще не думала, как, планирую восстанавливаться".

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

