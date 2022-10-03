Бывший борец сборной Азербайджана будет выступать в Bellator

Экс-член сборной Азербайджана по вольной борьбе Али Исаев будет выступать в американском промоушне Bellator.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, об этом заявил президент Bellator Скотт Кокер.

"Наш тяжелый дивизион стал еще глубже с добавлением к нему непобежденного Али Исаева", - цитирует руководителя организации MMA Fighting. "Я знаю, что он не дрался с 2019 года, поэтому мы с нетерпением ждем возможности вернуть его в клетку, как можно быстрее".

В декабре 2019 года 38-летний Али Исаев стал победителем гран-при тяжеловесов PFL. На прошлой неделе появились слухи о том, что Али Исаев подписал соглашение с UFC. Но команда Исаева опровергла эти слухи.

Напомним, что в составе сборной Азербайджана Али Исаев стал чемпионом Европы и побеждал на Кубке мира.

