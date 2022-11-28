Боксер Альварес пригрозил Месси
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Мексиканский боксер Сауль Альварес резко раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за его поведение после победы на сборной Мексики на групповом этапе чемпионата мира - 2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинской команды. Месси забил первый мяч в этой игре, а после поединка в социальных сетях появились кадры, где уже в раздевалке лидер аргентинской команды вытирает ноги о футболку сборной Мексики.

"Вы видели, как Месси вытирает пол мексиканской майкой? Пусть Месси помолится Богу, чтобы я не столкнулся с ним где-нибудь.

Лежащая на полу футболка - это оскорбление Мексики. Я хочу, чтобы Мексику уважали так, как я уважаю Аргентину. Я не говорю о всей Аргентине, речь идет только о Месси", - написал Альварес в своих социальных сетях.

Благодаря победе над мексиканцами сборная Аргентины сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. С тремя набранными очками она занимает второе место в группе С. Лидерами квартета является сборная Польши, на счету которой четыре очка. Третье место занимает команда Саудовской Аравии (три), а четвертое - Мексика (одно).

В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этой четверке, аргентинцы сыграют со сборной Польши, а мексиканцы - с командой Саудовской Аравии.