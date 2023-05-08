Опубликован список фаворитов на "Золотой мяч"

Интернет-портал Goal.com опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на "Золотой мяч" по итогам сезона-2022/2023. Так, по мнению редакции издания, главным претендентом на самую престижную личную награду остаётся нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - по-прежнему на втором месте. Замыкает тройку лидеров Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции.

Отметим, что основные изменения коснулись второго десятка футболистов в рейтинге. Так, например, в список попали Лаутаро Мартинес ("Интер"), Рафаэл Леау ("Милан") и Родриго ("Реал"), которых ранее не было в двадцатке лучших.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:

1. Лионель Месси ("ПСЖ", сохранил позицию);

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сохранил позицию);

3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", сохранил позицию);

4. Винисиус Жуниор ("Реал", сохранил позицию);

5. Карим Бензема ("Реал", сохранил позицию);

6. Виктор Осимхен ("Наполи", сохранил позицию);

7. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити", ранее был на 8-м месте);

8. Хвича Кварацхелия ("Наполи", ранее был на 7-м месте);

9. Роберт Левандовски ("Барселона", ранее был на 10-м месте);

10. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", ранее был на 9-м месте);

11. Родриго ("Реал", новичок в рейтинге);

12. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", ранее был на 15-м месте);

13. Букайо Сака ("Арсенал", сохранил позицию);

14. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", ранее был на 12-м месте);

15. Рафаэл Леау ("Милан", новичок в рейтинге);

16. Николо Барелла ("Интер", ранее был на 14-м месте);

17. Каземиро ("Манчестер Юнайтед", ранее был на 11-м месте);

18. Мартин Эдегор ("Арсенал", ранее был на 19-м месте);

19. Майк Меньян ("Милан", ранее был на 18-м месте);

20. Лаутаро Мартинес ("Интер", новичок в рейтинге).