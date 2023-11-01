Месси поделился воспоминаниями о выступлении в "ПСЖ"

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси поделился воспоминаниями о периоде выступлений за "Пари Сен-Жермен", сообщает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По его словам, карьера в Париже сложилась не так, как он надеялся.

"Моя карьера в Париже сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, и у меня там очень хорошие друзья, мне очень понравился город. Мои сыновья полюбили этот город. Им тяжело было покинуть Париж, потому что они не хотели переезжать и хотели остаться в своей школе со своими друзьями.

Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время. Со спортивной точки зрения всё сложилось не так, как я надеялся. Но я помню всё хорошее, что пережил в "ПСЖ", а таких моментов тоже было много", - приводит слова Месси RMC Sport.