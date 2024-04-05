В будущем хочу войти в состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике

В будущем очень хочу войти в состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Об этом сказала в пятницу Trend бронзовый призер 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Мяляк Гасанбалаева. Юная гимнастка заняла третье место в упражнении с булавами среди участниц 2015 года рождения (категория B), передает Day.Az.

"Чтобы попасть в состав сборной, нужно много тренироваться, демонстрировать высокие результаты. На первенстве я показала хороший результат, но еще есть куда стремиться, над чем работать. Я благодарю организаторов соревнований за проведение этого турнира и предоставленную нам возможность проверить свои силы, представить свои программы вниманию большой аудитории", - сказала воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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