Четыре азербайджанских боксера в финале международного турнира

В Румынии продолжается юношеский международный турнир по боксу "Dracula Open".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, четыре спортсмена сборной Азербайджана, вышедшие на ринг в полуфинале, прошли в финал.

Хикмет Мамедов (48 кг) встретился с Себастьяном Предой (Румыния) и одержал победу с полным преимуществом в первом раунде. В решающем поединке ему предстоит сразиться с Русланом Будниченко (Украина).

Зидан Гумбатов проверил свои силы против Даниэля Цуркана (Молдова). Наш боксер, выступающий в весовой категории до 54 кг, одержал победу над соперником с полным преимуществом во втором раунде. В финале Гумбатов встретится с Александром Пащенко (Украина).

Субхан Бабаев (57 кг) также повторил успех своих товарищей по команде. Он победил украинца Максима Чекина - 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 29:28, 30:27). Наш представитель встретится в поединке за золотую медаль со Стефаном Удройу (Румыния).

Магомед Джафаров (+92 кг) в первом раунде с полным преимуществом победил Владимира Деркача. В финале ему предстоит сразиться с Денисом Куку (Румыния).

В четвертьфинал вышли Билалхабаши Назаров (51 кг) и Аббасгулу Шадлински (75 кг). Их соперниками были Андрей Вирсон (Румыния) и Ренат Гияслы (Азербайджан) соответственно. Назаров одержал победу в третьем раунде с полным преимуществом. В полуфинале он встретится с Андреем Турбуряну. Шадлински победил своего товарища по команде со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В следующем поединке наш боксер встретится с Халилом Сами (Болгария).

Другие наши боксеры Багир Амирханлы (60 кг), Мирджалал Мирагаев (80 кг) и Гусейн Гусейнли (92 кг) завоевали бронзовые медали, не сумев выйти в финал.

Отметим, что турнир завершится 23 февраля.