Раскрыты три лайфхака для комфортного путешествия в самолете

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, раскрыла три лайфхака для комфортного путешествия на самолете. Ими она поделилась в своем TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Камалани раскрыла, что в туалетной комнате на борту находятся средства женской гигиены - найти их можно в небольшом отсеке под держателем для салфеток.

Также девушка объяснила, что каждый пассажир вправе воспользоваться уборной в бизнес-классе. "Это совершенно приемлемо - только если вы не становитесь ногами на унитаз", - уточнила бывшая бортпроводница.

Кроме того, тиктокерша рассказала, как вести себя в тех случаях, когда авиакомпания продала больше билетов на рейс, чем было мест в самолете. "Не нужно соглашаться сразу на первое же альтернативное предложение перевозчика. Обязательно обратитесь к менеджеру и потребуйте скидку или другие бонусы, прежде чем принимать окончательное решение", - уточнила Камалани.