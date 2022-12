Туристы смогут путешествовать без виз и паспортов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала стандарты, которые позволят туристам путешествовать по миру без бумажных документов - без паспортов и виз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel, организация представила проект "Рекомендуемая практика оцифровки допусков", предназначенный для того, чтобы авиапассажиры могли подтвердить в электронном виде право на въезд в пункт назначения.

Новые правила устранят необходимость в общении с сотрудниками авиакомпаний на стойках регистрации.

Стандарт Digitalisation of Admissibility поможет пассажирам получать в цифровом виде все необходимые разрешения и отправлять их перевозчику заранее. Получив статус "OK to Fly", они смогут избежать проверок документов в аэропорту.