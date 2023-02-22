Сейсмолог предсказал следующее место разрушительных толчков

Ещё одному популярному туристическому направлению "пригрозили" стихийным бедствием. Голландский сейсмолог, 55-летний Фрэнк Хугербитс в своём канале на YouTube предсказал, что следующим местом разрушительных толчков станет Египет, а также Ливан. По его словам, он основывается на исследовании уязвимости обоих районов для сейсмической активности, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Я не могу определить, произойдет ли это на следующей неделе, в ближайшие пять или десять лет", - сказал Хугербитс. Однако он заявил, что именно пик "полнолуния", который пришелся на 9-10 февраля, вызвал сильные подземные толчки. По его словам, "сейсмическая активность может распространиться в сторону Ливана и далее Египта.

Добавим, правда, что по поводу расчётов предсказателя звучат и скептические оценки. Так Ливанский сейсмологический центр заявил, что автор распространяет недостоверную информацию в целях "хайпа". С другой стороны - сейсмически безопасным местом Египет сложно назвать.

Действительно, "исторический опыт" землетрясений Египет в относительно новое время ведёт с 1859 года. Тогда страшное землетрясение 12 октября - сила которого в эпицентре доходила до 8.3 балла согласно исследованиям - "прокатилось" по всему Средиземноморью. На острове Крит, где находился эпицентр, последствия были страшными, ощущалось же оно от Италии до Ближнего Востока и Северной Африки. Под ударом оказался и Каир - там были разрушены здания, в каналах образовались завалы, погибли не меньше 10 человек - вероятно, существенно больше, но нормальная статистика недоступна. Также пострадали Александрия и другие поселения на побережье.

Почти через век, в сентябре 1959 года, было зафиксировано Александрийское землетрясение силой в 6.3 балла: тогда были разрушены почти 500 домов, насчитали 18 погибших и около 30 пострадавших. Далее в 1969 году "тряхануло" в то время новый египетский курорт - Шарм-эль-Шейх. Следующее сейсмическое бедствие произошло уже практически в наше время, в 1992 году, так называемое землетрясение в Дахшуре или Каирское землетрясение. Мощность составляла всего 5.8 балла, однако основные разрушения пришлись на густонаселённые пригороды Каира и соседние провинции. В итоге - 561 погибший и свыше 12 тыс. пострадавших.