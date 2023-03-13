Ежегодный календарь событий в Риме

ОКТЯБРЬ

Римские "оттобрате": загородные поездки по случаю празднования сбора винограда

Римское лето не заканчивается осенним равноденствием. В один из этих волшебно ярких и теплых дней с долгими оранжевыми закатами кто-нибудь да воскликнет: "Che bella ottobrata!" ("Какой прекрасный октябрьский день!"), что-то вроде бабьего лета.

Однако в папском Риме истинные Оттобраты были делом серьезным, традицией, ради соблюдения которой прибегали даже к Монте деи Пеньи, католическому финансовому институту, выдававшему кредиты. Об отказе от участия в праздниках и пикниках, венчавших сезон сбора урожая, просто не могло быть и речи. Весь месяц, в воскресенье или в четверг утром экипажи и повозки устремлялись к виноградникам и фруктовым садам, расположенным как за стенами Рима, так и непосредственно в городе, например, на "луга римского народа" у подножия холма Тестаччо, чьи знаменитые "винные катакомбы" всегда были очень притягательны. Море еды и вина способствовало социальному сплочению, и в конце дня, проведенного за играми, танцами и песнями, возвращение домой было гораздо более шумным и оживленным, чем отъезд.

Этот обычай прекратил свое существование в начале ХХ века, но его дух все еще жив. В наше время, чтобы отпраздновать римский октябрь, можно отправиться в Кастелли Романи: в первое воскресенье месяца в Марино проходит старинный Праздник винограда.

Или просто пойти полюбоваться листопадом на римские виллы с их прекрасными произведениями искусства и природой. Прежде всего, на виллу Боргезе, куда по воскресеньям в октябре ее хозяева любезно пускали публику еще с конца XVIII века.

Франциск Ассизский

4 октября

"Самый итальянский из святых и самый святой из итальянцев," - так папа Пий XII охарактеризовал Франциска Ассизского, провозглашая его покровителем Италии. Основателя ордена францисканцев и одного из самых почитаемых христианских святых, Франциска хорошо знают. Хорошо его знали в Италии XIII века, настолько, что объявили святым всего через два года после смерти, произошедшей в Ассизи 4 октября 1226 года.

Революционер в учении и в своем выборе бедности, преданный и послушный Церкви и понтифику, Франциск до 1223 года неоднократно бывал в Риме. Во францисканских источниках упоминаются многие адреса, например, собор святого Петра, Латеранская базилика и базилика cвятой Сабины на Авентинском холме, где, как считается, встретилcя со святым Домиником.

Во время одного из пребываний в Риме Франциск познакомился с римской дворянкой, которая стала одной из самых выдающихся фигур раннего римского францисканства. Встреча с Джакомой (или Якопой) де Сеттезоли, которую Франциск ласково называл "братом Якопой", определила и особую связь района Трастевере со святым: именно она после смерти Франциска добилась от бенедиктинцев церкви Сан Козимато в Трастевере передачи приюта Сан Бьяджо, где останавливался Франциск, первому римскому ордену Младших Братьев.

В церкви, позже названной Сан-Франческо-а-Рипа, хранится часть мощей святого и камень, на который он клал голову во время сна, а также его портрет в полный рост, написанный Маргаритоне д'Ареццо в конце XIII века.

Каждый год в память о святом район и церковь устраивают праздник. Лучший повод, чтобы попробовать знаменитое печенье "Мостаччоли" Якопы де Сеттезоли с медом, сахаром и миндалем: мелкое чревоугодническое прегрешение, от которого Франциск не хотел отказываться даже в последние дни своей жизни: он написал перед смертью Якопе, чтобы та поспешила к нему в Порциунколу, захватив с собой "вкусное и ароматное" печенье.

Осеннее цветение в муниципальном розарии

8 - 23 октября (ориентировочно)

Истинная красота не увядает, наоборот, она часто расцветает вновь. Чтобы убедиться в этом, посетите городской розарий Рима, уголок мира и гармонии, расположенный на склоне Авентинского холма, в нескольких шагах от Большого цирка, места, посвященного цветам еще с античных времен, поскольку именно здесь, по свидетельству римского историка Тацита, стоял храм богини Флоры.

В саду, несмотря на его небольшие размеры, произрастает более тысячи сортов роз, как древних, так и современных, - необыкновенное достояние, позволяющее проследить историю и эволюцию одного из самых любимых и знаменитых цветов в мире.

Основное цветение традиционно приходится на апрель-май, но есть некоторые сорта, которые повторно расцветают осенью, поэтому по устоявшейся традиции розарий открывает свои двери для посетителей и в октябре, чтобы все желающие в течение двух недель могли еще раз полюбоваться обновленным зрелищем красок и ароматов.

Черная суббота римского гетто

16 октября

На рассвете 16 октября 1943 года, спустя немногим более месяца, как Рим попал в руки бывших немецких союзников, эсэсовцы вторглись на улицы Портика д'Оттавия и в другие кварталы города. Они прочесывали жилые дома в поисках римских евреев, руководствуясь антисемитским законодательством, принятым фашистским режимом Муссолини в 1938 году.

Дата была выбрана не случайно: суббота, день отдыха для еврейской общины, и праздник Суккот. Мужчин, женщин, детей, стариков, больных, часто застигнутых во сне, насильно грузили на грузовики и свозили в военное училище в Палаццо Сальвиати, расположенное в двух шагах от Ватикана и Папы римского, который не сделал никакого публичного осуждающего заявления.

Два дня спустя восемнадцать опломбированных вагонов отправились со станции Тибуртина в Освенцим: из 1022 депортированных римских евреев домой вернулось только 16.

Облава в гетто - рана на теле Рима, не зажившая до сих пор, по масштабу и ужасу она стала одним из итальянских символов Холокоста. Ежегодно, начиная с 1994 года, община Сант'Эджидио и еврейская община Рима в память об этом событии организуют молчаливое шествие, начинающееся от площади Санта Мария в Трастевере и заканчивающееся у Большой синагоги Рима, у места памяти, которое отныне называется Ларго 16 оттобре 1943.

Битва у Мульвийского моста

28 октября

В 312 году н.э. западный мир готовился радикально изменить свой облик. Сложная гражданская война, которая будет будоражить империю еще несколько лет, столкнула Константина с Максенцием, который при поддержке сената провозгласил себя в Риме Августом. Не желая признавать его, Константин перешел через Альпы, захватил большое количество городов и быстро достиг ворот Рима.

Утром 28 октября он сразился с Максенцием в открытом поле. О ходе битвы, разыгравшейся у Мульвийского моста, известно мало, но финал навсегда вошел в историю: войска Максенция потерпели поражение, а сам он погиб, утонув в Тибре. Позднее христианские летописцы расскажут, что Константину в его победе помог небесный знак: в ночь перед битвой, во время стоянки у Мальборгетто, ему явилось видение креста на звездном небе с надписью по-гречески "С этим символом победишь!" - событие, которое ознаменовало начало обращения Константина в христианство. И хотя на фризах большой арки, воздвигнутой рядом с Колизеем в честь триумфа нового западного императора, христианские символы полностью отсутствуют, битва у Мульвийского моста считается символом победы над язычеством и наступления новой христианской империи. Год спустя Миланский эдикт признает за христианами право исповедовать свою религию, - первый шаг на пути к тому, что христианство станет не только разрешенным, но и единственно допустимым вероисповеданием.

НОЯБРЬ

Процессия Саккони Росси

2 ноября

"Саккони Росси" - так в народе называли членов "Почтенного братства приверженцев Иисуса Христа на Голгофе и скорбящей Богоматери в помощь святым душам в чистилище" за их одеяние: длинные красные плащи с остроконечными капюшонами. Братство, основанное в XVII столетии, базировалось в базилике Сан-Бартоломео-аль-Изола, и, среди прочих благотворительных дел, занималось вылавливанием и захоронением мертвых тел, найденных в Тибре.

Жуткое погребение в чисто барочном вкусе: на подземном кладбище, примыкающем к базилике, оголенные кости собрали в своеобразную художественно-философскую композицию, которая служила напоминанием о смерти, - нередкий для Рима обычай, о чем свидетельствует крипта капуцинов на Виа Венето и церковь Орационе-э-Морте ("Молитва и смерть") на Виа Джулия.

Со временем членов братства становилось все меньше и меньше, и к 1960-м годам оно практически исчезло. Однако в 1983 году его наследие было передано архибратству Санта-Мария-дель-Орто и братьям-госпиталитам святого Иоанна Божьего. С тех пор 2 ноября, в День поминовения усопших, в церкви Сан-Джованни-Калибита на закате служат мессу, после которой члены братства, облаченные в традиционные одеяния, утраивают факельное шествие вдоль берегов острова Тиберина. Шествие завершается символическим бросанием венка в Тибр в память о душах утонувших и погребенных в безымянных могилах - погибших в результате стихийных бедствий и войн. В этот день можно посетить подземное кладбище.

День народного единства и поезд Неизвестного солдата

4 ноября

4 ноября 1918 года вступило в силу перемирие Вилла-Джусти: капитуляция Австро-Венгерской империи означала для Италии окончание Первой мировой войны и завершение процесса национального объединения, начатого в эпоху Рисорджименто. Однако цена оказалась очень высока: 650 000 павших, не считая раненых и покалеченных. Три года спустя эшелон, отправившийся из Аквилеи, торжественно и трогательно доставил в Рим тело Неизвестного солдата, заключенное в одном из 11 одинаковых гробов с останками неопознанных воинов, ставшее символом всех павших.

Тело было встречено королем и королевской семьей и выставлено в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели, а 4 ноября 1921 года было перевезено на лафете на площадь Венеции и торжественно захоронено в небольшой часовне в Алтаре Отечества в Витториано, который с тех пор стал средоточием всех национальных торжеств.

Каждый год 4 ноября, во время празднования Дня национального единства и вооруженных сил дань памяти Неизвестному солдату отдают президент Республики и высшие государственные чиновники.

Хотя с 1976 года этот праздник не является более выходным днем, эта дата по-прежнему важная в итальянском гражданском календаре: помимо возложения лаврового венка, в этот день в Квиринальском дворце происходит торжественная смена караула, в которой участвуют кирасирский полк и духовой оркестр IV кавалерийского полка карабинеров.

Чтобы почтить всех павших за объединение Италии, и сохранить память о них, с 2021 года, 100-летия Неизвестного солдата, специальный эшелон проезжает по Италии и прибывает 4 ноября на римский вокзал Термини: это Поезд памяти, совместный проект Министерства обороны и компании государственных железных дорог Италии.

Святой Мартин и молодое вино

11 ноября

В холодный мрачный день 335 года один солдат по имени Мартин встретил полуголого нищего у входа во французский городок Амьен. Он разрезал свой плащ пополам и отдал половину этому человеку. Легенда гласит, что тотчас небо прояснилось и потеплело: именно поэтому в Италии не по сезону теплая погода, которая обычно наступает в районе 11 ноября (в день святого), традиционно именуется "летом святого Мартина".

Однако праздник святого Мартина также связан с окончанием созревания вина: это время, когда в Риме, в районе Кастелли и за его пределами, открывают бочки с молодым вином. Свежее игристое вино, пробуя которое то здесь, то там, вполне можно запьянеть: не случайно святой Мартин, епископ Турский, является также покровителем трактирщиков, бочаров и пьяниц.

А еще в числе необычных подопечных святого - обманутые мужья; возможно, это отголоски внебрачных связей Марса (имя которого в уменьшительно-ласкательной форме звучит по-итальянски как раз Мартино). В XIX веке в Риме в день святого Мартина проходила сатирическая процессия, организованная Архибратством Сан Мартино, которая воздавала хвалу святому. "Счастливые рогоносцы" проходили под аркой, установленной рядом с дворцом принцев Карбоньяно, палаццо Шарра, позже снесенным для расширения Виа дель Корсо. Благодаря этой традиции родилось одно из красочных римских выражений: об особо неудачливых мужьях говорили, что "они даже не проходят через арку Карбоньяни".

Совершенно иным духом проникнута процессия, которая в последние годы проходит в районах Монти и Эсквилино; она организована церковью Сан-Сильвестро-э-Сан-Мартино-аи-Монти, первой римской церковью, посвященной святому не мученику. Красочное шествие с фонарями, освещая улицу Мерулана, направляется к церкви Санта-Мария-Маджоре, напоминая о факельной лодочной процессии, сопровождавшей тело святого из Канд-Сен-Мартен в Тур.

Святая Катерина и дудочники

25 ноября

Нет уверенности в ее исторической личности, но по легенде ангелы перенесли ее на гору Синай после мученической смерти на утыканном шипами колесе и обезглавливания. Это произошло в начале IV века. В Риме александрийской святой посвященные посвящены две церкви: Санта-Катерина-делла-Рота и Санта-Катерина-деи-Фунари.

В этой последней Игнатий Лойола в XVI веке основал консерваторию Санта-Катерина-делла-Роза, также известную как "Компания несчастных девственниц, которым угрожает греховный путь". "Греховных путь" угрожал им потому, что это были дочери куртизанок, женщин легкого поведения и очень бедных; из соображений безопасности они покидали консерваторию только для того, чтобы выйти замуж или стать монахиней, а также в день праздника св. Екатерины, 25 ноября, в составе длинной процессии, следовавшей к базилике Санти-Додичи-Апостоли.

Но популярность святой в папском Риме была также и прежде всего связана с погодными условиями: 25 ноября для римлян официально наступал сезон холодов. Разжигали камины, доставали теплые одеяла, а на улицах можно было зачастую услышать игру дудочников "ббиферари" - пастухов-музыкантов, как правило выходцев из Абруццо или Чочарии. В традиционных накидках, высоких шляпах и в кожаных лаптях "чочи", они исполняли рождественские мелодии перед нишами с изображениями Девы Марии, в церквях и даже в домах в обмен на деньги, вино и еду.

Все ждали это время с трепетом и любовью, хотя не каждый мог оценить всю прелесть звучания волынок и шалмеев, начинавшегося с первыми лучами зари: "Эти люди способны заставить возненавидеть музыку", - язвительно отозвался о них Стендаль. Однако после объединения Италии был издан указ, запрещавший волынщикам играть на улицах, несмотря на жаркие протесты римлян и газет того времени. Но это была лишь пауза: в наши дни традиция возобновилась, хотя и с меньшим размахом.