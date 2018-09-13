Почему мужчинам вредно носить золото

Ювелирные изделия во все времена было принято считать не только изысканным подарком, но и самым желанным символом богатства и достатка.

При определении статуса особое внимание уделялось именно золотым украшениям. Еще в древние годы считалось, что этот материал обладает не только материальной ценностью, но и мифическими свойствами.

Пластины из золота повсеместно применялись как приворотное средство в Древнем Риме и Греции. Кусочки золота держали во рту для лечения болезней горла и для появления приятного запаха.

Золото не только красиво, но и весьма практично, ведь оно никогда практически не меняет своих свойств, практически не поддается коррозии и просто обрабатывается. Однако стоит знать, что не всем людям можно носить золотые изделия, ведь они могут совершенно не переносить этот металл. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Золото и дети

Вопрос ношения украшений детьми должен рассматриваться в индивидуальном порядке. При выявлении любого рода раздражений или высыпаний стоит непременно отказаться от ношения.

Золото и женщины

Никаких противопоказаний при ношении золота для женщин нет. Наоборот, металл рекомендовано для больных гипертонической болезнью, заболеваниями сердца, желчевыводящих путей или печени. Этот солнечный металл жизненно необходим для женщин зрелого возраста. Изделия из этого благородного металла прекрасно подойдут для женщин, которые не наделены чрезмерной энергией. Совершенно другое дело, если вы и так излишне активны - тогда стоит подобрать другие материалы.

Золото и мужчины

Еще в древних восточных трактатах имеется запрет мужчинам на ношение золотых изделий. Связано это с тем, что с годами драгоценный металл окисляется, а продукты взаимодействия благородного металла с окружающей средой негативно влияют на мужские половые железы.

Результатом такого воздействия является развитие дисфункции в сексуальной сфере. Отдельно стоит вспомнить о ношении тяжелых и массивных украшений, такая практика может привести развитию плохого самочувствия. Кроме всего прочего, золото не подойдет для чрезмерно активных мужчин.

Все дело в том, что этот благородный металл обеспечивает дополнительную подпитку своего обладателя. А потому, если человек и так весьма активен, ему не стоит носить золотые украшения. Ношение мужчиной золотого кольца на мизинце может привести к развитию патологии двенадцатиперстной кишки, среднего пальца - атеросклероз и гипертония.

Вот почему так важно проверять, не стесняют ли кольца оборот крови. Не стоит покупать и слишком большие и тяжелые украшения, которые так любят мужчины, так как они вызывают развитие плохого самочувствия и т.д.

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