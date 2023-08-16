8 самых умных пород кошек

Ум кошки проявляется по-разному: одна лучше понимает команды, другая удивляет находчивостью. Любая порода поддаётся дрессировке, но некоторые проявляют большую сообразительность в играх и легко осваивают трюки.

1. Абиссинская кошка

Абиссинская кошка

Изящные кошки родом из Эфиопии отличаются живым характером и игривостью. Их легко научить приносить игрушки. Они очень любознательные, но хорошо понимают правила поведения в доме. Правда, лучше обеспечить абиссинскую кошку когтеточкой, иначе она превратит в неё дверной косяк или стеллаж.

Такой диалог об абиссинских кошках был в "Симпсонах":

Клэнси Виггам: Я умён, как кошка, правильно, Лу? Лу: Какой породы? Просто я видел абиссинскую кошку, которая умела переключать каналы.

2. Шотландская вислоухая кошка

Шотландская вислоухая кошка

Отличительные черты этих кошек - особое строение ушей и умение стоять на задних лапах. Из-за них шотландские вислоухие считаются одной из самых забавных пород кошек. В то же время они являются и одной из умнейших пород, потому что хорошо обучаются трюкам и любят подвижные игры.

3. Корниш-рекс

Корниш-рекс

Корниш-рексы - кошки с большими ушами и курчавой шерстью. Они чрезвычайно любопытны: им важно знать, чем занят каждый член семьи. Если вы не позволите следовать за собой по пятам, корниш-рекс будет обижен. А тоску они склонны заедать, из-за чего часто страдают лишним весом.

Корниш-рексы любят подвижные игры, хорошо поддаются дрессировке и нуждаются в постоянном обществе кого-то из членов семьи.

4. Тайская кошка

Тайская кошка

Активные и очень ласковые кошки. Не терпят, когда их не замечают, требуют внимания и физического контакта. Хорошо относятся ко всем членам семьи, но выбирают любимчика, к которому привязываются сильнее всего. Тайские кошки с помощью разных интонаций и тембра голоса умеют выражать широкий диапазон эмоций. Даже в зрелом возрасте остаются игривыми.

5. Бурманская кошка

Бурманская кошка

Бурманские кошки любят "поговорить", но не так громко, как сиамские. Нуждаются в ласке и внимании, а также в регулярных умственных тренировках. Легко поддаются дрессировке и с удовольствием устроят демонстрацию своих умений перед гостями.

6. Турецкий ван

Турецкий ван

Одна из древнейших пород кошек родом из мест, расположенных вокруг турецкого озера Ван. Любят играть с новыми игрушками, в салочки и даже с водой. Шерсть турецких ванов быстро высыхает, поэтому они не боятся воды.

Всегда выбирают одного хозяина и нуждаются в его внимании. Эмоции и потребности выражают с помощью мимики и мелодичного голоса.

7. Бенгальская кошка

Бенгальская кошка

Озорные и догадливые бенгальские кошки пользуются популярностью благодаря леопардовому окрасу. Они умные, но без должного воспитания шкодливые: любят играть со всем, что есть в доме, в том числе с электроникой. Известно, что бенгальские кошки подмечают, как хозяева пользуются выключателями, и могут поменять освещение в самый неподходящий момент.

8. Сингапурская кошка

Сингапурская кошка

Сингапурские кошки являются самыми мелкими одомашненными представителями кошачьего семейства. Они отличаются большой наблюдательностью, любопытны и всегда находятся в движении. Такая кошка исследует дом так, что будет знать его лучше, чем вы, а потом спрыгнет из самого неожиданного места прямо вам на плечи, выражая свою любовь.

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