Воды на Марсе может не оказаться

Международная команда ученых из Университета Арканзаса и Лунного и планетарного института провела анализ самых обсуждаемых доказательств наличия жидкой воды на Марсе. Исследователи пришли к выводу, что шансы на обнаружение жидкой воды на поверхности Красной планеты остаются крайне низкими.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Долгое время ученые задавались вопросом о наличии жидкой воды на Марсе, ведь она является необходимым условием для жизни. Наиболее обсуждаемым признаком ее существования были так называемые возвратные линейные склоны - темные полосы, которые появляются на крутых склонах в теплые сезоны и исчезают в холодные. Исследователи предполагали, что их сезонное поведение может быть связано с течением жидкой воды.

Однако анализ данных, собранных орбитальными аппаратами, показал, что эти линии скорее вызваны потоками пыли и песка, а не водой. Что касается марсианских рассолов - растворов с высокой концентрацией солей, таких как перхлораты, - они действительно могут оставаться жидкими при экстремально низких температурах. Однако их стабильность ограничена малыми объемами солей, низким давлением воды в атмосфере и неравномерным распределением льда.

"Хотя рассолы теоретически могут существовать, их количество и условия для формирования остаются крайне ограниченными. Даже если они и появляются, такие жидкости будут абсолютно непригодны для земных организмов", - сообщил профессор Винсент Шеврье, соавтор исследования.

Несмотря на выводы о малой вероятности существования жидкой воды на Марсе, исследователи подчеркивают, что поиск должен продолжаться. Важно не только совершенствовать инструменты для обнаружения микроскопических количеств воды, но и более точно определять места для ее поиска.

По мнению ученых, даже если гипотеза об отсутствии воды на планете подтвердится, это не отменит возможности наличия на ней жизни.

"Марс пока остается холодной, сухой и практически необитаемой пустыней", - добавил Шеврье. "Однако даже в таких условиях остается вероятность, что адаптированные марсианские организмы могли найти способ выжить в рассолах".