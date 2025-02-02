Загадочные мумии из Перу научный обман?

Вопрос о подлинности мумий, обнаруженных в Перу, остается открытым. Некоторые ученые утверждают, что эти останки не принадлежат людям и имеют загадочное происхождение, в то время как другие считают их искусственными конструкциями, созданными из костей животных и современных материалов. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Доктор Хосе Зальсе, изучавший 21 тело на протяжении шести лет, убежден в подлинности мумий. В ходе исследований он обнаружил отпечатки пальцев, кости, зубы, мышцы и органы, что свидетельствует о том, что это действительно останки людей. Более того, некоторые из мумий, по словам доктора Зальсе, были беременными. Недавнее сканирование подтвердило наличие внутриутробного плода у одной из них.

История мумий приобрела широкую известность после того, как в 2023 году мексиканский журналист Хайме Мауссан представил два небольших тела в Конгрессе Мексики. Ранее, в 2017 году, Мауссан обнаружил в районе Наски мумию с тремя пальцами и вытянутым черепом, покрытую белым порошком, который, по его словам, использовался для консервации останков.

Группа учёных, исследовавшая два десятка подобных мумий, пришла к выводу, что они являются подлинными. Перуанский журналист Хоис Мантилья утверждает, что главным доказательством этого является наличие у мумий трёх пальцев.

В мае 2024 года было проведено исследование мумии по имени Мария, которое показало, что её кости имели строение, схожее с человеческим, но её череп был вытянут, а черты лица были необычными. Мантилья предполагает, что в генах Марии могли содержаться элементы бамбука и шимпанзе, что свидетельствует о генетических модификациях.

Однако не все учёные разделяют мнение группы Зальсе. Флавио Эстрада, судебный археолог, утверждает, что тела были созданы искусственно из костей животных и современных материалов. По его мнению, они не являются останками древних существ, а представляют собой народные артефакты, созданные в более поздний период.

Несмотря на критику, доктор Зальсе и его команда продолжают свои исследования. Они обнаружили, что на телах есть отпечатки пальцев, не характерные для человека, а некоторые из них имеют металлические пластины, встроенные в кости и кожу. Исследователи установили, что пластины состоят из меди, кадмия, осмия, алюминия, золота и серебра, причём последнее имеет 95%-ю чистоту. Некоторые из этих металлов, такие, как кадмий и осмий, используются в космических технологиях.

Исследование мумий продолжается, и учёные надеются провести дополнительные тесты с использованием самых современных технологий. Однако пока остаётся неясным, откуда взялись эти мумии.