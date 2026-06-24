В Амазонии обнаружили новый вид паука

Международная группа исследователей обнаружила в Эквадоре новый вид паука, который внешне напоминает паразитический гриб, поражающий других пауков. Новый вид получил название Taczanowskia waska.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в научном журнале Zootaxa.

Необычного паука нашли в коридоре Лланганас-Сангай - одном из самых биоразнообразных регионов мира. Во время ночной экспедиции ученые сначала приняли его за гриб из рода гибеллула, который заражает пауков и управляет их поведением. Именно такие грибы стали одним из источников вдохновения для создания паразитического гриба в игре и сериале "Одни из нас" (The Last of Us).

У паука бледная окраска и вытянутые выросты на брюшке, напоминающие грибницу. Кроме того, он обычно неподвижно сидит на нижней стороне листьев - там же, где обычно встречаются паразитические грибы. По мнению ученых, такая маскировка помогает ему избегать хищников и успешнее охотиться на насекомых из засады.

Исследователи отмечают, что это первый задокументированный случай, когда паук имитирует паразитический гриб, поражающий представителей его собственной группы. Открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию мимикрии и экологические адаптации животных.

Ученые также подчеркивают, что род Taczanowskia остается редким и малоизученным, поэтому многие особенности его биологии пока неизвестны.