«Радиостанция Судного дня» передала в эфир семь слов

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир шесть закодированных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое сообщение появилось в 10:11 по бакинскому времени и содержало слово "амиловкус", затем в 10:16 - "растирание". В 11:36 в эфире прозвучало сообщение "генолис". В 11:44 - "гидопрах" и "предстоящий". Через три минуты после этого появилось сообщение "придирчивый". Меньше чем через час, в 12:35, радиостанция вышла в эфир со словом "утюгонит".