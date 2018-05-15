В Сирии впервые за пять лет открыли главную трассу страны - ВИДЕО

Трасса долгое время была занята боевиками. Теперь она вновь соединяет столицу Сирии с центральными и северными провинциями, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Автомобильную магистраль между крупнейшими сирийскими городами Дамаском и Хомсом открыли для пользования впервые за пять лет. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Трассу M5 восстановили после разрушений из-за боев с боевиками, долгое время большая ее часть находилась под контролем террористов.

Дорога связывает столицу Сирии с важными провинциями и считается главной трассой страны, уточняет издание.

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