В Сирии впервые за пять лет открыли главную трассу страны - ВИДЕО
15 мая 2018 09:45 146
Трасса долгое время была занята боевиками. Теперь она вновь соединяет столицу Сирии с центральными и северными провинциями, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Автомобильную магистраль между крупнейшими сирийскими городами Дамаском и Хомсом открыли для пользования впервые за пять лет. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Трассу M5 восстановили после разрушений из-за боев с боевиками, долгое время большая ее часть находилась под контролем террористов.
Дорога связывает столицу Сирии с важными провинциями и считается главной трассой страны, уточняет издание.
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