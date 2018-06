Guardian назвала США «страной-изгоем»

Британская газета The Guardian пишет, что президент США Дональд Трамп превратил государство в страну-изгоя, которая столкнулась с критикой из-за разделения семей мигрантов, а также отказалась от единственного реального шанса стабилизировать климат, покинув Парижское соглашение по климату. Об этом пишет автор издания Джон Абрахам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако это не следствие его "непоследовательной политики" - успех Трампа в том, что он способен общаться с людьми, вызывая у них сильные эмоции, становиться вирусным и заставлять людей думать, что он их понимает, отмечает автор.

The Guardian пишет, что подобные техники мастерства коммуникации Трампа описаны книге Джо Ромма "Как стать вирусным и добраться до миллионов" (How To Go Viral and Reach Millions).

