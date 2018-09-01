Малайзия объявила в розыск свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии объявила в розыск двух женщин из Индонезии, которые являются свидетельницами по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.

Об этом пишет издание "New Straits Times" со ссылкой на заявление главы криминального управления правоохранительных органов штата Селангор Фадзила Ахмата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, малазийской полиции не удается установить контакт с 24-летней Рэйсой Салмой и 33-летней Азирул Низамой. Представитель полиции отметил, что в последний раз их видели в одной из местных гостиниц.

"Они являются свидетелями по уголовному делу об умышленном убийстве гражданина КНДР, поэтому были объявлены в розыск", - уточнил Ахмат.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит в возрасте 45 лет в аэропорту Куала-Лумпура в прошлом году.

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