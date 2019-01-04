В Кувейте завершают строительство самого длинного в мире автомоста

Строительство автомобильного моста длиной 48,5 километра, который претендует на звание самого длинного в мире, завершится в Кувейте в 2019 году. Об этом сообщает в пятницу эмиратское издание Arabian Business, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно изданию, строительство моста имени Шейха Джабера завершится в апреле спустя шесть лет после подписания контракта на 2,6 миллиарда долларов с корейской корпорацией Hyundai.

Строительство нового моста для автомобилей и поездов имени короля Хамада, который соединит Саудовскую Аравию с островным Бахрейном, начнется в 2021 году и продлится три года, сообщил в воскресенье посол Саудовской Аравии в Бахрейне Абдалла бен Абдель Малик Аль Шейх.

Мост состоит из двух частей длиной 36,1 и 12,4 километра. Он свяжет городскую агломерацию Кувейта с противоположным берегом Кувейтской бухты, где власти страны планируют реализовать многомиллиардный архитектурный проект "Город шелка".

В настоящее время самый длинный в мире автомобильный мост находится в Циндао на востоке Китая. Его длина составляет почти 42 километра.



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