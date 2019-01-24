Избран новый король Малайзии

Шестнадцатым в истории независимой Малайзии королем в четверг избран султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, наследственный правитель малайзийского штата Паханг. Об этом сообщает национальное агентство новостей Бернама со ссылкой на заявление хранителя королевских печатей страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выборы нового короля состоялись на заседании Совета правителей Малайзии в столице Куала-Лумпуре, которое проходило в четверг под председательством султана штата Тренганну Мизана Зайнала Абидина, сообщает агентство.

Короля Малайзии по конституции страны избирают раз в пять лет из своей среды девять наследственных султанов, традиционных наследственных правителей девяти штатов страны. До британской колонизации Малайзия не была единым государством: каждый малайский султанат возглавляла своя собственная королевская семья. При британском владычестве султаны сохранили свой статус и частично свою власть.

После получения Малайзией независимости в стране была создана уникальная система пятилетней ротации наследственных султанов на "должности" Верховного правителя, или короля. Пятнадцатый король с момента получения независимости, Мухаммад V исполнял должность главы государства только два года. Шестого января 2019 года он неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.

В конце прошлого года Мохаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной.

Новый король Малайзии султан Абдулла - 59-летний спортсмен и спонсор национальных спортивных программ, президент малайзийский Федерации футбола и член правления ФИФА.

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