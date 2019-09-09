Представитель Саудовской Аравии в ОПЕК заверил секретариат в том, что назначение нового министра энергетики не повлияет на политику в отношении ОПЕК+.

Об этом журналистам сказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Мирового нефтяного конгресса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, я связывался [с представителем]. Он подтвердил", - сказал Баркиндо. "Мы не ожидаем изменений в политике ОПЕК+. Она останется прежней", - заключил генсек.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.

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