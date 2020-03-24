В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания. "Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать", - пояснила она.

Вуйнович отметила, что другие симптомы не должны вызывать у человека тревогу, если он не посещал страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они могут говорить о прочих заболеваниях. Например, насморк редко встречается при COVID-19, но может свидетельствовать о другом типе коронавируса.

Ранее россиянам назвали два сценария распространения вируса в мире. По одному из них эпидемия может продлиться несколько месяцев и больше не возникать. По второму инфекция будет повторяться ежесезонно.