Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу

Большая двадцатка (G20) впервые в своей истории провел саммит в режиме онлайн, посвященный теме борьбы с коронавирусом.

Проведение саммита инициировала Саудовской Аравия, являющаяся председателем G20.

Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита.

В заявлении G20 выражается готовность сделать все, что потребуется, для преодоления пандемии COVID-19. Отмечается, что страны полны решимости не жалеть никаких усилий для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке государствам.

В частности, участники саммита договорились выделить Всемирной организации здравоохранения, фонду Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation и организации Gavi, the Vaccine Alliance средства на борьбу с пандемией.

"Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица содействовать этим усилиям", - заявляют они.

Кроме того, лидеры G20 обязались сделать все возможное, чтобы минимизировать экономический и социальный урон от пандемии, восстановить глобальный рост экономики, сохранить рыночную стабильность и усилить способность к восстановлению.

"Мы продолжим оказывать решительную и широкомасштабную финансовую поддержку. Коллективные действия G20 усилят ее эффект, обеспечат согласованность и взаимопомощь. Сила и масштаб этих ответных действий поставят глобальную экономику на ноги", - говорится в документе.

Соответствующий план действий разработают министры финансов и руководители центробанков стран G20.